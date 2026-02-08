Arminia gewinnt Tor-Spektakel gegen Braunschweig

Arminia Bielefeld hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga im Kampf um den Klassenerhalt spektakulär zurückgemeldet. Die Mannschaft von Mitch Kniat gewann am Sonntag das Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig verdient mit 3:2 (2:2), Doppelpacker Roberts Uldrikis (1., 54.) und Marius Wörl (31.) ließen die Arminia-Fans nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg endlich wieder jubeln. Für die Eintracht waren die Toren von Sidi Sané (8.) und Lukas Frenkert (23.) in einer unterhaltsamen Partie am Ende zu wenig.

Durch die Big Points blieb die Arminia nicht nur im siebten Spiel in Folge gegen Braunschweig ungeschlagen, sondern zog in der Tabelle auch an der Eintracht vorbei und ist jetzt Elfter. Das Team von Heiner Backhaus liegt punktgleich auf Rang 14.

Die Fans in Bielefeld kamen sofort nach Anpfiff auf ihre Kosten. Uldrikis traf schon nach 33 Sekunden mit dem ersten Torschuss, Eintracht-Keeper Ron-Thorben Hoffmann sah dabei allerdings auch ganz, ganz schlecht aus. Der Ton der Partie war gesetzt, es ging über 90 Minuten hin und her - mit dem besseren Ende für die Gastgeber.