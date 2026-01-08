Bis mindestens 2027: Kapitän Skrzybski verlängert in Kiel

Kapitän Steven Skrzybski bleibt dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel weiter erhalten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine Verlängerung des ursprünglich bis Sommer 2026 laufenden Vertrags. Der 33-jährige bleibt demnach bis mindestens Sommer 2027 an Bord.

"Steven hat die Holstein-DNA verinnerlicht und verkörpert sie sowohl auf als auch neben dem Platz", sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe. Der Stürmer gehöre "seit Jahren zu den Säulen" des Teams, übernehme als Kapitän Verantwortung und gehe "jederzeit mit viel Einsatz und Leidenschaft voran".

Skrzybski war im Sommer 2021 von Schalke 04 nach Kiel gekommen. Seitdem bestritt der gebürtige Berliner 126 Partien für Holstein, in denen er 36 Tore erzielte und 16 weitere vorbereitete. "Ich bin von dem Weg hier überzeugt und möchte weiterhin Verantwortung übernehmen – für die Mannschaft und unsere Fans", sagte der Angreifer, der seit Sommer 2025 die Kapitänsbinde trägt.