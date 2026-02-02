Bochum holt Dänen Olsen - Passlack nach Schottland

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich mit dem Dänen Oliver Olsen verstärkt. Der Rechtsverteidiger wechselt aus seiner Heimat vom Randers FC ins deutsche Unterhaus und erhält einen Vertrag bis Sommer 2030. Gleichzeitig gaben die Bochumer Felix Passlack ab, den 27-Jährigen zieht es nach Schottland zum Erstligisten Hibernian FC aus der Hauptstadt Edinburgh.

"Ich freue mich, dass wir durch die Verpflichtung von Oliver Olsen als Vorgriff auf die neue Saison bereits jetzt neue Möglichkeiten bekommen und die Konkurrenzsituation im Kader weiter anheben", sagte VfL-Trainer Uwe Rösler.

Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Für Passlack, der noch einen Vertrag bis 2029 besaß, soll der VfL laut Medienberichten eine Ablöse im unteren sechsstelligen Bereich erhalten.

Passlack war in der laufenden Saison nicht über die Rolle als Joker hinausgekommen. Insgesamt kam der frühere U21-Nationalspieler in 69 Pflichtspielen zum Einsatz, nachdem er im Sommer 2023 von Borussia Dortmund nach Bochum gewechselt war. Passlacks Vertrag wäre noch bis 2029 gelaufen.