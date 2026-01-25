Bochum holt glücklichen Punkt in Elversberg

Erst nichts getroffen, dann die Pleite verhindert: Die SV Elversberg hat dank Lukas Petkov in der 2. Liga gegen den effizienten VfL Bochum im Kampf um den Aufstieg noch einen verdienten Punkt geholt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner erkämpfte sich am Sonntag zu Hause nach einem unglücklichen Rückstand ein 1:1 (0:1), Petkov verhinderte mit seinem Treffer in der 53. Minute die erste Heimpleite der Saison für die insgesamt deutlich überlegenen Saarländer. Zuvor hatte Mats Pannewig (24.) Bochum überraschend in Führung gebracht.

Elversberg ließ insbesondere in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen ungenutzt, hinzu kamen zwei Alutreffer - durch das Remis rutschte das Team in der Tabelle ab. Bochum wartet nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg, die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler rangiert im Mittelfeld.

Bochum begann bieder und recht wirkungslos - traf dann aus dem Nichts aber dennoch zur Führung. Mit dem ersten VfL-Torschuss nutzte Pannewig die unsortierte Elversberg-Defensive aus. Doch der Treffer gab den Gästen kaum Auftrieb.

Elversberg war weiter die schnellere und bissigere Mannschaft, doch die Saarländer um den quirligen Bambasé Conté vergaben immer wieder gute Möglichkeiten, zudem erwischte Bochums Keeper Timo Horn einen starken Tag.

Doch die Hausherren ließen nicht nach, spielten weiter nach vorne - und belohnten sich so für ihren hohen Aufwand.