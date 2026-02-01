Bochum holt Mittelfeldtalent Göttlicher vom FC Bayern

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich die Dienste von Mittelfeldtalent Moritz Göttlicher gesichert. Der 17-Jährige wechselt vom Campus des FC Bayern in den Ruhrpott und werde dort "mit Erreichung seiner Volljährigkeit im April einen langfristigen Lizenzspielervertrag unterschreiben, der dann ab dem 1. Juli 2026 gültig ist", wie der VfL am Sonntag mitteilte.

"Ich glaube, das ist der richtige Schritt, um im Profifußball anzukommen und es ist schön, dass es jetzt so schnell geklappt hat", wird Göttlicher in der Bochumer Mitteilung zitiert. Der U17-Nationalspieler durchlief seit 2016 sämtliche Jugendmannschaften der Bayern, zuletzt spielte er für die U19 des deutschen Rekordmeisters.