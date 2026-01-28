Bochum verlängert mit Wittek

Fußball-Zweitligist VfL Bochum setzt auch in den nächsten Jahren auf die Dienste von Leistungsträger Maximilian Wittek. Der Defensivspieler hat seinen Vertrag beim Tabellen-Elften bis 2028 verlängert. Im Sommer 2023 war er aus der niederländischen Eredivisie zum damaligen Bundesligisten gewechselt.

"Maxi steht für Kontinuität, Verlässlichkeit und einen hohen professionellen Anspruch", sagte Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball in Bochum. Den 29-Jährigen habe er "als absoluten Vollblutprofi erlebt, der uns mit seiner Qualität, aber auch mit seiner Persönlichkeit und Erfahrung enorm hilft, uns weiter zu verbessern", fügte auch Cheftrainer Uwe Rösler an.

Wittek absolvierte seit seinem Wechsel von Vitesse Arnheim nach Bochum insgesamt 78 Pflichtspiele für den VfL.