Braunschweig gibt wechselwilligen Köhler ab

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig gibt seinen Kapitän Sven Köhler mit sofortiger Wirkung ab. Der 29 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler, der im Sommer 2024 nach Braunschweig gekommen war, wechselt in die Schweiz zu Grasshopper Zürich. Köhler habe den Verein über seinen Wechselwunsch informiert, diesem sei die Eintracht nun nachgekommen, hieß es in der Mitteilung am Montag.

Mit Zürich habe Braunschweig "nun eine vernünftige Einigung erzielt", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel: "Wir haben die letzten Transfertage genutzt, um uns auf diesen Abgang vorzubereiten und sehen unseren Kader auch ohne Sven gut aufgestellt, um unser Saisonziel zu erreichen."