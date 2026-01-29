Braunschweig holt Acht-Millionen-Mann Mijatovic

Eintracht Braunschweig hat sich bis zum Saisonende die Dienste von Jovan Mijatovic gesichert. Wie der Fußball-Zweitligist bekannt gab, kommt der Angreifer auf Leihbasis vom New York City FC. Die Niedersachsen haben sich außerdem eine Kaufoption und die Möglichkeit einer Verlängerung der Leihe gesichert.

Vor zwei Jahren war der 20-Jährige noch für acht Millionen Euro von Roter Stern Belgrad in die USA gewechselt. Zuletzt war er auf Leihbasis beim belgischen Erstligisten OH Leuven aktiv. Bei den Braunschweigern erhält der Stürmer die Rückennummer 11.

Braunschweigs Sportdirektor Benjamin Kessel sieht in Mijatovic einen "hochtalentierten Spieler" und "eine Komponente, die wir noch nicht im Kader haben. Jovan kann sowohl auf der 10 als auch als Stürmer spielen und bringt mit Ball herausragende Fähigkeiten sowie Abschlussqualität mit", so Kessel. Mijatovic selbst freut sich "auf die neue Herausforderung in einer spannenden und starken Liga" und "will zeigen, was ich kann".