Dank Joker Tigges: Paderborn schlägt Münster in Überzahl

Dank Steffen Tigges ist der SC Paderborn im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder zurück in der Spur. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg führte der eingewechselte Stürmer die Ostwestfalen nach Rückstand und langer Überzahl mit einem Doppelpack gegen den Abstiegskandidaten Preußen Münster zu einem 2:1 (0:1).

Etienne Amenyido (2.) brachte den Außenseiter früh in Führung, Paderborn fand durch eine Rote Karte gegen Münsters Yassine Bouchama (28., grobes Foulspiel) und eine deutlich verbesserte Leistung nach dem Seitenwechsel zurück ins Spiel. Der eingewechselte Tigges (50./83.) traf doppelt per Kopf. Damit liegen die Ostwestfalen einen Punkt hinter den direkten Aufstiegsplätzen. In der unteren Tabellenhälfte ist Münster derweil punktgleich mit Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz.

Positive Neuigkeiten vermeldete Paderborn vor dem Spiel: Der langjährige Stürmer Sven Michel verlängerte seinen Vertrag beim Klub, auch über das Ende der Spielerkarriere hinaus. Gegen Münster saß der 35-Jährige zunächst auf der Bank - und sah einen schwachen Start seines Teams. Nach einer Flanke traf Amenyido völlig frei zur Führung für Münster.

Die Überzahl infolge der kniehohen Grätsche von Bouchama gegen Mika Baur blieb lange unbemerkt. Daran änderte auch der Abseitstreffer von Santiago Castaneda nichts (45.+3). Erst nach der Pause drehte Paderborn dank Joker Tigges auf. Der 27-Jährige nickte nach einer Flanke und einer Ecke ein.