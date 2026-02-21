Darmstadt zurück an der Spitze

Darmstadt 98 hat im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze zumindest für ein paar Stunden zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt besiegte Fortuna Düsseldorf etwas glücklich mit 2:1 (1:1) und blieb damit auch im 13. Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Am Samstagabend könnte Schalke 04 (gegen Magdeburg) aber wieder an den Lilien vorbeiziehen.

Fraser Hornby (6.) brachte Darmstadt in Führung, Jordy de Wijs (11.) glich für Düsseldorf aus. Matej Maglica (88.) sicherte Darmstadt spät den Sieg. Die Fortuna wartet derweil seit dem 27. September auf einen Auswärtssieg und hat weiterhin nur ein Mini-Polster auf die Abstiegszone. Zudem sah Jesper Daland nach einer Tätlichkeit noch die Rote Karte (90.+6).

Die Gäste begannen forsch, doch die Lilien schlugen bei ihrem ersten Angriff eiskalt zu. Hornby vollendete eine gelungene Kombination per Kopf zur frühen Führung. Die ersatzgeschwächten Rheinländer zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und kamen zum schnellen Ausgleich. Innenverteidiger de Wijs stand nach einem Eckball völlig frei. Wenige Minuten später humpelte der Torschütze mit Adduktorenproblemen vom Platz.

Düsseldorf war in der ersten Halbzeit das bessere Team, Darmstadt leistete sich zu viele leichte Ballverluste und bekam keinen Zugriff. Torhüter Marcel Schuhen verhinderte kurz vor der Pause gegen Shinta Appelkamp (45.+1) und Cedric Ittens Kopfball (45.+2) immerhin einen Pausenrückstand der Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel wurde es wild, beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne. Für Darmstadt verzog Hornby knapp (53.), im Gegenzug lenkte Schuhen einen Schuss von Anouar El Azzouzi an den Pfosten. Auch in der Folge blieben beide Teams offensiv gefährlich, Schuhen parierte gegen Itten stark (75.). Darmstadt hatte dann das glücklichere Ende für sich.