Dresden verpasst Big-Points im Kellerduell

Dynamo Dresden hat im extrem engen Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegen lassen. Die Sachsen kamen im Kellerduell gegen Mitaufsteiger Arminia Bielefeld nach Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verpassten im Jahr 2026 den dritten Sieg im dritten Spiel. Mit nun 20 Punkten bleibt die Elf von Trainer Thomas Stamm voll in der Abstiegszone.

Angreifer Christoph Daferner (43.) gelang per Kopf die Dynamo-Führung, doch Tim Handwerker (67., Foulelfmeter) glich aus. Dresdens Robert Wagner sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot wegen Ballwegschießens (90.+1).

Bielefeld hielt damit den Angstgegner, gegen den in den vergangenen sechs Duellen kein Sieg gelang, in der Tabelle hinter sich und bleibt mit 21 Zählern über dem Strich. Allerdings wartet die Arminia bereits seit acht Spielen auf einen Dreier.

Beiden Teams war die Bedeutung der Partie in der Anfangsphase anzumerken, es ging hauptsächlich um Fehlervermeidung. Bis auf einen Abseitstreffer von Bielefelds Semir Telalovic (23.) gab es kaum Torraumszenen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit erspielte sich Dynamo ein leichtes Übergewicht. Erst zwang Jakob Lemmer Arminia-Torwart Jonas Kersken zu einer Parade (42.), ehe der Keeper bei der anschließenden Ecke daneben griff und Daferner am ersten Pfosten einnickte.

Nach dem Wechsel zog sich Dresden zurück, Bielefeld fiel erstmal wenig ein. Alexander Rossipal brachte dann aber Joker Monju Momuluh im Strafraum zu Fall, Handwerker ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen.