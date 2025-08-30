Düsseldorf leiht Innenverteidiger Daland aus

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat in der Defensive nachgelegt und den norwegischen Innenverteidiger Jesper Daland verpflichtet. Das vermeldete der Verein am Samstag. Der 25-Jährige kommt auf Leihbasis vom walisischen Klub Cardiff City und soll Jamil Siebert ersetzen, der zu US Lecce nach Italien gewechselt war. Die Fortuna sicherte sich zudem eine Kaufoption.

"Wir freuen uns sehr auf Jesper. Nach dem Abgang von Jamil haben wir ein klares Profil erstellt, was sein Nachfolger mitbringen soll. Dabei war uns wichtig, einen gestandenen Spieler zu verpflichten", sagte Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs: "Jesper hat vor allem in seiner Zeit in Belgien über drei Spielzeiten Stabilität und Konstanz nachgewiesen."

Nach drei Jahren bei Cercle Brügge war Daland im vergangenen Sommer nach Cardiff gewechselt, in der Vorsaison absolvierte er 20 Partien in der zweithöchsten englischen Spielklasse.