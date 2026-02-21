Durch Einsatz gegen FCM: Schallenberg verlängert bei Schalke

Der Vertrag von Mittelfeldspieler Ron Schallenberg beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 hat sich am Samstagabend automatisch verlängert. Durch seinen Einsatz beim 5:3 gegen den 1. FC Magdeburg griff eine Klausel, die das ursprünglich zum Saisonende auslaufende Arbeitspapier um ein Jahr ausdehnt. Die Verlängerung bestätigte der Klub nach der Partie.

"Deswegen habe ich ihn aufgestellt", hatte Miron Muslic vor Anpfiff bei Sky bereits augenzwinkernd gesagt. Tatsächlich ist Schallenberg seit Wochen gesetzt. Mit dem Auftritt gegen Magdeburg kommt der 27-Jährige nun auf 22 Pflichtspiele in der laufenden Spielzeit.