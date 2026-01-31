Erster Sieg seit November: Fürth schlägt Kiel

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Kampf gegen den erstmaligen Sturz in die Drittklassigkeit nach fast 30 Jahren einen ganz wichtigen Sieg erkämpft. Das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga setzte sich am Samstag bei Holstein Kiel mit 2:1 (0:0) durch, erstmals seit Anfang November ging Fürth damit als Gewinner vom Platz.

Mit nun 19 Punkten stellte das Team von Trainer Heiko Vogel den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze her, die direkten Konkurrenten Dynamo Dresden (19 Punkte), Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld (je 20) sind allerdings am Sonntag noch im Einsatz. Kiel (24) verpasste die Chance, sich deutlich von der gefährlichen Zone abzusetzen und verpatzte damit auch die Generalprobe für das Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart.

Aaron Keller (50.) und Noel Futkeu (77.) per Foulelfmeter brachten die Gäste zweimal in Führung, Jonas Meffert (61.) hatte zwischenzeitlich für Kiel ausgeglichen. Schon am kommenden Freitag spielt Fürth im eigenen Stadion gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Magdeburg (20 Punkte). Das Kleeblatt hatte zuletzt in der Saison 1996/1997 drittklassig gespielt, damals noch in der Regionalliga Süd.

In Kiel stand Fürth zunächst vor allem defensiv sicher, die Gastgeber wirkten überlegen, fanden aber keinen Weg in Richtung Tor. Ein schwerer Fehler von Holstein-Verteidiger David Zec ermöglichte dann Kellers Führungstor aus dem Nichts. Nach Mefferts Ausgleich war auch das Foul im Strafraum von Umut Tohumcu an Aiman Dardari ein Geschenk für die Gäste - Futkeu nahm es an.