FCK: Saisonende für Prtajin - Berisha kommt als Ersatz

Für Torjäger Ivan Prtajin vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ist die Saison wie befürchtet bereits beendet. Der Kroate erlitt am Samstag im Spiel gegen die SV Elversberg (1:3) den bereits nach Abpfiff vermuteten Riss der Achillessehne. Der 29-Jährige, der trotz anhaltender Verletzungsprobleme elf Saisontreffer erzielt hat, wurde bereits operiert und fällt laut FCK "mehrere Monate" aus.

Als Ersatz für Prtajin kommt Mergim Berisha zum viermaligen Meister. Die Pfälzer verpflichteten den 27-Jährigen vom Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der U21-Europameister von 2021 und zweimalige A-Nationalspieler besaß noch einen Vertrag bis 2027 bei der TSG, spielte bei den Kraichgauern aber seit langer Zeit keine Rolle mehr.

"Auch unabhängig von der Verletzung von Ivan Prtajin, die natürlich sehr bitter ist, haben wir uns schon seit Längerem mit Mergim beschäftigt", sagte Sportdirektor Marcel Klos: "Er ist ein Stürmer, der in seiner bisherigen Laufbahn seine Qualitäten und seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat." Als Fußballer wisse "man um die Atmosphäre des Betzenbergs und welche Wucht das Stadion entwickeln kann, darauf freue ich mich sehr", ergänzte Berisha.