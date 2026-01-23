Frecher Lupfer, mühsamer Sieg: Darmstadt schlägt Nürnberg

Darmstadt 98 ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs. Nach jüngst zwei Spielen ohne Sieg mühte sich das Team von Trainer Florian Kohfeldt zu einem 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg. Damit springen die Lilien mindestens bis Sonntag auf den zweiten Aufstiegsplatz hinter Spitzenreiter Schalke 04, die SV Elversberg kann jedoch mit einem Erfolg gegen den VfL Bochum (13.30 Uhr/Sky) wieder vorbeiziehen.

Hiroki Akiyama (60.) und Luca Marseiler (75.) trafen entscheidend für Darmstadt. Akiyama kam nach einer Ecke im Rückraum an den Ball und schlenzte überlegt ins linke Eck, Marseiler sorgte im Anschluss an einen Konter mit einem frechen Lupfer über Nürnbergs Torhüter Jan Reichert für Klarheit.

Nürnberg, ohne den gesperrten Trainer Miroslav Klose an der Seitenlinie, steckt derweil weiter im Tabellenmittelfeld fest. Vom früheren Profi Javier Pinola gecoacht, zeigte der FCN zwar vor allem in der ersten Halbzeit eine engagierte Leistung. Eric Porstner (22.) und zweimal Julian Justvan (42./44.) belohnten die Gäste jedoch nicht.