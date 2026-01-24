Fürth punktet trotz langer Unterzahl

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich trotz fast 90-minütiger Unterzahl einen Punkt in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Die abstiegsbedrohten Franken holten ein 0:0 gegen Eintracht Braunschweig - obwohl sie nach einem zu harten Einsteigen von Maximilian Dietz nach nur 50 Sekunden zu zehnt spielen mussten. Der Innenverteidiger sah nach Studium der Videobilder Rot (3.).

Fürth, das seit dem 7. November in der Liga nicht mehr gewonnen hat, bleibt Letzter. Braunschweig verpasste hingegen einen wichtigen Sieg, mit dem sich die Niedersachsen weiter von der Gefahrenzone hätten absetzen können.

Erencan Yardimci (39.) köpfte an den Pfosten, Mehmet Can Aydin (45.+7) zog einen Freistoß direkt aufs Tor, Leon Bell Bell (45.+8) schoss knapp übers Tor. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, ehe Braunschweig in Führung geht, doch in dieser Schlagzahl ging es nicht weiter.

Fürth verteidigte kompakt ganz tief in der eigenen Hälfte und stellte Braunschweig damit vor eine knifflige Aufgabe. Die Niedersachsen kamen trotz Überzahl nur ganz selten zu Torchancen, Fürth kämpfte verbissen um den Punktgewinn.