Genesener Richter ruft zu Krebsvorsorge auf

Fußball-Profi Marco Richter ruft anlässlich des Weltkrebstags zur Vorsorge auf. "Man sollte keine Angst vor der Untersuchung haben. Man sollte die Untersuchung auch in jungen Jahren als normal ansehen", sagte der Mittelfeldspieler (28) von Zweitligist Darmstadt 98 bei RTL/ntv. Bei Richter war im Alter von 24 Jahren Hodenkrebs diagnostiziert worden. Nach einer erfolgreichen OP kehrte er einige Wochen später auf den Platz zurück.

Auch er habe "brutale Angst und das Schamgefühl, zu einem Arzt zu gehen, der dich abtastet, der da ein bisschen rumschaut" gehabt, berichtete Richter und bekannte: "Das ist schon komisch." Im Nachhinein rate er aber jedem zur Vorsorge. "Es ist eine kurze Untersuchung. Falls da was sein sollte, was ich natürlich für keinen Menschen auf der Welt hoffe, kann man schnell vorankommen (...). Vielleicht ist es halb so wild. Deswegen ist es sehr wichtig."

Die Krebsdiagnose 2022 sei für ihn "sehr schlimm" gewesen, meinte Richter: "Man macht sich sehr viele Gedanken und ist auch erstmal alleine damit. Trotzdem bin ich schnell davon weggekommen durch sehr viel Unterstützung von Hertha BSC damals, von den Offiziellen, von Familie, von Freunden und ich habe viel positive Energie bekommen drumherum, was mir sehr viel Kraft gegeben hat."

Heute stehe er Betroffenen zur Seite. "Wenn jemand Unterstützung braucht und eine Meinung haben will, wissen will, wie ich damit umgegangen bin, den Kontakt über Instagram sucht, dann antworte ich dort auf jeden Fall." Er könne zwar niemandem die Angst nehmen, "aber mit meiner Erfahrung kann ich unterstützen".