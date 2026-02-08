Hannover siegt im Aufstiegsrennen

Hannover 96 mischt weiter im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga mit. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz setzte sich am Sonntag mit 3:1 (2:0) gegen Holstein Kiel durch und hält durch den dritten Sieg in Folge auf Platz fünf den Anschluss an die Spitzenränge.

Benjamin Källman (5.), Noel Aseko Nkili (21.) und Stefan Teitur Thordarson (78.) trafen für Hannover. Mit 38 Punkten sind die Niedersachsen in Schlagdistanz zum Top-Trio, zum SC Paderborn auf dem Relegationsrang fehlt nur ein Zähler.

Für Kiel setzte es derweil nur vier Tage nach dem Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart (0:3) auch in der Liga einen Dämpfer. Trotz des Treffers von Phil Harres (68.) verpasste es das Team von Trainer Marcel Rapp (24 Punkte), sich von der Abstiegszone abzusetzen.

Nach dem Blitzstart übten die Gastgeber weiter Druck aus, immer wieder suchten die Hannoveraner Torschütze Källmann. Dieser hatte wenig später Pfostenpech (20.), der erste Nachschuss von Aseko wurde noch geblockt, der zweite saß. Hannover dominierte die Partie und hätte zur Halbzeit schon deutlich höher führen können, Kiel kam nur selten zum Zug.

Im zweiten Durchgang waren die Gäste bemüht, ein anderes Gesicht zu zeigen. Harris gelang der Anschlusstreffer, doch Hannover ließ nicht nach.