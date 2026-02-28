Hannover 96 holt wichtige Punkte im Aufstiegskampf

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat seine Aufstiegsambitionen unterstrichen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann bei Arminia Bielefeld am Samstagnachmittag 1:0 (0:0) und ist somit seit sechs Spielen ungeschlagen.

Bielefeld hingegen rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf. Das Team von Coach Mitch Kniat trennen vorerst nur vier Punkte vom Relegationsplatz. 96-Kapitän Enzo Leopold (63./Handelfmeter) erzielte per Strafstoß das Tor des Tages für die Niedersachsen, die im engen Aufstiegsrennen als Fünfter punktgleich hinter Relegationsplatz drei rangieren.

Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start. Bereits in der zweiten Minute bot sich Monju Momuluh die große Chance zur Führung, doch der Angreifer rutschte frei vor dem Tor im entscheidenden Moment weg, sodass Torhüter Nahuel Noll den Ball sichern konnte. Hannover wurde erst später gefährlich: Benjamin Källman (30.) traf den Ball jedoch mit dem schwächeren Fuß und verzog deutlich.

Auch nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Erneut hatte Momuluh die beste Gelegenheit für Bielefeld (46.). Wenig später führte eine unglückliche Aktion jedoch zur spielentscheidenden Szene: Stefano Russo bekam den Ball im eigenen Strafraum an die Hand. Nach längerer VAR-Überprüfung entschied Schiedsrichter Eric Weisbach auf Strafstoß, den Leopold für Hannover sicher verwandelte. Der vermeintliche Arminia-Ausgleich tief in der Nachspielzeit zählte korrekterweise nicht.