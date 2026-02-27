Heimstärke bewiesen: Düsseldorf distanziert Abstiegsplätze

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga abermals Heimstärke bewiesen und sich einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt errungen. Gegen Bundesliga-Absteiger VfL Bochum gewann das überzeugende Team von Trainer Markus Anfang 2:1 (1:0). Fortuna bleibt damit auch im fünften Spiel in Serie vor heimischer Kulisse ungeschlagen und holte in der eigenen Arena zuletzt 13 von 15 möglichen Punkten.

Dank Stürmer Cedric Itten (45.) und Florent Muslija (57.) hat Düsseldorf nun fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und liegt vorübergehend auf Tabellenplatz elf. Bochums Anschlusstreffer durch Farid Alfa-Ruprecht (79.) war zu wenig.

Zu Beginn hatte Fortuna Glück: Kurz nach Anpfiff kam Bochums Gerrit Holtmann im Strafraum frei zum Abschluss, traf den Ball aber nicht richtig (2.). Dann wurde der Gastgeber stärker und erspielte sich einige Chancen, scheiterte aber zumeist an VfL-Keeper Timo Horn. Itten belohnte Fortuna kurz vor der Pause und nickte eine Flanke von Emmanuel Iyoha ein.

In der zweiten Halbzeit steigerte sich Düsseldorf zunächst noch einmal, Muslija erhöhte per Schlenzer in den rechten Winkel. Weitere Gelegenheiten auf einen deutlicheren Spielstand ließ Fortuna liegen. Das hatte aufgrund des Anschlusstreffers durch Alfa-Ruprecht eine nervöse Schlussphase zur Folge.