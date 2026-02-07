Hertha landet Befreiungsschlag im Aufstiegsrennen

Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag gelandet und sich im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann beim Konkurrenten SV Elversberg mit 3:0 (1:0) und beendete ihre Negativserie von sechs Ligaspielen ohne Sieg. Ein Kopfballtor von Pascal Klemens (42.) ebnete den Weg zum ersten Erfolg seit Ende November.

Luca Schuler (58.) nach einem Konter und Toni Leistner (79.) entschieden die Partie. Die Hertha rückte durch den Dreier an die SVE heran, mit 34 Punkten liegen die Berliner auf Platz sechs in Schlagdistanz zur Aufstiegszone. Elversberg besitzt als Tabellendritter (38 Punkte) aber noch immer Vorteile.

Die Partie auf der "Baustelle" in Elversberg bot zunächst wenig Höhepunkte. Michal Karbownik (5.) verhinderte mit einer Klärungsaktion in höchster Not den frühen Rückstand für Berlin. Kurz vor der Pause sorgte Klemens mit seinem Treffer nach einer Ecke für die etwas schmeichelhafte Führung der Gäste.

Kapitän Fabian Reese verpasste kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 (48.), Florian Le Joncour blockte Reeses Schuss auf der Linie. Zehn Minuten später behielt Schuler am Ende eines schnellen Gegenstoßes die Nerven.