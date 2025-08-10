Herthas Eichhorn jüngster Spieler der 2. Bundesliga

Mittelfeld-Talent Kennet Eichhorn ist zum jüngsten Spieler in der Geschichte der 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Der Youngster von Hertha BSC kam am Sonntag im Spiel gegen den Karlsruher SC im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen zum Einsatz und löste Efe-Kaan Sihlaroglu ab. Der KSC-Profi war bei seinem Debüt im Jahr 2021 16 Jahre, vier Monate und 19 Tage alt gewesen. Sihlaroglu stand am Sonntag verletzungsbedingt nicht im Kader.

Der in Bernau bei Berlin geborene Eichhorn spielt seit 2017 bei der Hertha und hatte die komplette Vorbereitung mit den Profis absolviert. Gegen den KSC wurde er in der 68. Minute für Leon Jensen eingewechselt.

"Mir ist das scheißegal, ob der 16 oder 17 ist. Es ist ein Riesentalent für die Hertha", sagte Trainer Stefan Leitl bei Sky: "Er war heute dran. In vielen Aktionen hat man gesehen, was da in den kommenden Jahren vielleicht auf uns zukommt. Ich bin total überzeugt von ihm, er hat das gut gemacht."