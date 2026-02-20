Hrgota und Srbeny treffen: Fürth schlägt Bielefeld

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg erkämpft. Gegen Arminia Bielefeld setzte sich das bisherige Schlusslicht am 23. Spieltag mit 2:1 (1:1) durch und ließ im Kampf um den Klassenerhalt mit 22 Punkten zumindest vorerst Dynamo Dresden (21) hinter sich.

Die frühe Fürther Führung durch Kapitän Branimir Hrgota (4.) währte nicht lange, Robin Knoche (19.) erzielte den Ausgleich für die zuvor seit vier Spielen ungeschlagenen Gäste (27). Nach dem Seitenwechsel sorgte Dennis Srbeny (53.) mit seinem Treffer für den sechsten Saisonsieg der Franken nach zuletzt zwei Pleiten in Folge.

Im spielerisch mageren ersten Durchgang fielen die Treffer auf beiden Seiten durch Kopfbälle. Hrgota köpfte nach einem langen Einwurf am zweiten Pfosten ein, Knoche jubelte nur eine Viertelstunde später gleich bei der ersten Arminia-Chance nach einer Ecke von Tim Handwerker.

Auch nach der Pause waren es die Fürther, die eindeutig besser und zielstrebiger aus der Kabine kamen. Bei einem schnellen Gegenstoß musste der unbedrängte Srbeny nach Vorarbeit des eingewechselten Noel Futkeu nur noch den Fuß hinhalten. In der Nachspielzeit drängte Bielefeld auf den erneuten Ausgleich, Fürths Torhüter Silas Prüfrock musste mehrere Situationen entschärfen.