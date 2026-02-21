Kiels Krise spitzt sich zu

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel gerät im Fußball-Unterhaus immer tiefer in den Negativstrudel. Gegen den zuletzt ebenfalls schwächelnden Karlsruher SC verloren die Norddeutschen das vierte Ligaspiel in Folge und könnten am laufenden Spieltag noch auf den Relegationsplatz abrutschen. 1:3 (0:1) hieß es aus Kieler Sicht nach einer enttäuschenden Partie in Karlsruhe.

Kapitän Marvin Wanitzek (8./83.), dem ein Doppelpack gelang, sowie Louey Ben Farhat (61.) besiegelten den nächsten Kieler Rückschlag. Langsam dürfte auch für den zuletzt öffentlich gestärkten Aufstiegstrainer Marcel Rapp die Luft dünner werden. Wanitzek vergab in der 90. Minute sogar noch einen Foulelfmeter - Marcus Müller (90.+6) gelang kurz darauf der Kieler Ehrentreffer.

"Uns fehlt ein bisschen der Punch. An der Taktik, glaube ich, liegt es nicht. Es tut richtig weh, dass wir verloren haben", sagte der Kieler Andu Kelati bei Sky. KSC-Coach Christian Eichner, der vor der Partie ebenfalls gehörig unter Druck gestanden hatte, zeigte sich hingegen "sehr erleichtert" über den Heimsieg: "Als Trainer muss man die Ruhe bewahren. Großes Kompliment an die Mannschaft. Ich habe mir heute elf Männer auf dem Spielfeld gewünscht, die füreinander da sind."

Die Karlsruher, die vergangene Woche beim 1. FC Nürnberg mit 1:5 unter die Räder geraten waren und auf Wiedergutmachung brannten, erwischten den besseren Start. Wanitzek schloss einen mustergültigen Konter souverän zur frühen Führung ab - eines der ganz wenigen Highlights in einer stark umkämpften ersten Hälfte.

Es blieb auch nach dem Seitenwechsel ein intensives Duell, Ben Farhat traf mitten in einer Kieler Drangphase zum 2:0. Nach einem Lattentreffer von Fabian Schleusener war Wanitzek per Abstauber zum zweiten Mal erfolgreich. Bei seinem Strafstoß zielte er zu hoch.