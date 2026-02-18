Kreuzbandriss: Lange Pause für Düsseldorfs Schmidt

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss für den weiteren Verlauf der Rückrunde auf Kenneth Schmidt verzichten. Wie der Klub bekannt gab, zog sich der Verteidiger am Dienstag im Training einen Kreuzbandriss zu. Der 23-Jährige wird der Fortuna damit "für längere Zeit" fehlen.

Schmidt war im vergangenen Sommer nach Düsseldorf gewechselt. Bislang kam er in 21 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

In der Tabelle liegt die Fortuna nach einer bislang enttäuschenden Saison nur auf Platz zwölf. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) muss die Mannschaft von Trainer Markus Anfang zum Zweiten Darmstadt 98.