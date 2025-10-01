Fußball
KSC trauert: Fan nach Sturz verstorben
Trauer beim Karlsruher SC: Ein Fan des Fußball-Zweitligisten ist nach einem Sturz auf dem Stadiongelände verstorben. Wie der Klub mitteilte, war der 59 Jahre alte Mann nach dem Heimspiel des KSC gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag ohne Fremdverschulden gestürzt. Drei Tage nach dem Spiel (1:0) erlag er seinen "schweren Kopfverletzungen".
In der Mitteilung drückte der Verein sein herzliches Beileid aus: "Die Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen."