Leihe abgebrochen: Hoffenheim verkauft Drexler nach Salzburg

Der deutsche U21-Nationalspieler Tim Drexler wechselt von der TSG Hoffenheim zum FC Red Bull Salzburg. Wie der Fußball-Bundesligist am Samstag bekannt gab, wird die Leihe des Verteidigers zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg abgebrochen, um Drexler dauerhaft nach Österreich abzugeben.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport in Salzburg, bezeichnete Drexler als "talentierten und entwicklungsfähigen Spieler". Der 20 Jahre alte Verteidiger sei "grundsätzlich für die Innenverteidigung vorgesehen", aber "in der Defensive auf mehreren Positionen einsetzbar". Bei den Österreichern erhält er einen Vertrag bis 2028.

Drexler durchlief sämtliche Jugendmannschaften in Hoffenheim, ehe er Anfang 2024 in der Bundesliga debütierte. Zuletzt war der 20-Jährige nach Nürnberg ausgeliehen und kam in der laufenden Saison auf 13 Einsätze.