Münster taumelt Richtung Abstieg

Preußen Münster kann seine Talfahrt in Richtung Tabellenkeller einfach nicht stoppen. Die Preußen verloren am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 2:3 (1:3) gegen den 1. FC Kaiserslautern und warten damit seit neun Partien auf einen Sieg.

Kapitän Marlon Ritter traf per Foulelfmeter (9.) und aus kurzer Distanz (40.) für den FCK, Norman Bassette (45.+1) legte nach. Die beiden Tore des Ex-Lauterers Jannis Heuer (21., 87.) waren zu wenig für Münster.

"Wir haben sehr viel Grund, an diesen Sieg zu glauben. Wir haben schon viele coole Spiele zu Hause gemacht - auch wenn zuletzt das ein oder andere Unentschieden zuviel dabei war", sagte Münsters Trainer Alexander Ende kurz vor dem Anpfiff bei Sky: "Es wird eklig werden. Diese Facette müssen wir komplett annehmen."

Beide Mannschaften leisteten sich in der ersten Hälfte zahlreiche Fehler in der Defensive, die zu großen Chancen führten. Es hätten noch wesentlich mehr als vier Tore fallen können. Die Führung der Roten Teufel zur Pause dank der Saisontreffer Nummer fünf und sechs von Ritter sowie dem ersten Tor des Belgiers Bassette im FCK-Trikot war vor allem den groben Abwehrschnitzern der Gastgeber geschuldet.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergaben Bassette für die Gäste (49.) und Oliver Batista Meier für Münster (52.) gute Möglichkeiten. Wenig später sorgte Ritter bei seiner Auswechslung (65.) für Aufregung. Der Mittelfeldspieler, der kurz zuvor die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte und im kommenden Spiel gegen seinen Ex-Klub SC Paderborn gesperrt fehlen wird, ging nach einem Wutausbruch direkt in die Kabine - kam nach ein paar Minuten aber zurück auf die Ersatzbank.