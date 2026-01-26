Nach Blitz-Rot: Zwei Spiele Sperre für Fürths Dietz

Maximilian Dietz vom Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ist nach seinem frühen Platzverweis gegen Eintracht Braunschweig für zwei Spiele gesperrt worden. Das Urteil des Sportgerichtes des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gab der Verband am Montag bekannt.

Dietz war in der Begegnung am Samstag schon in der dritten Minute von Schiedsrichter Patrick Schwengers nach Videobeweis wegen eines zu harten Einsteigens des Feldes verwiesen worden. Die abstiegsbedrohten Franken holten trotz der langen Unterzahl ein 0:0.