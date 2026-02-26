Neuer Schalke-Fan: Demirovic "himmelt" Dzeko an

Edin Dzeko hat für Schalke 04 einen neuen Fan gewonnen - und zwar in der eigenen Nationalmannschaft. "Ich bin jetzt seinetwegen Schalke-Sympathisant, schaue mir regelmäßig die Spiele, seine Tore, seine Leistung an", sagte Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, wie Dzeko bosnischer Fußball-Nationalspieler, im RTL/ntv-Interview.

Er sei "jedes Mal begeistert, was dieser Mann mit fast 40 Jahren noch auf den Platz bekommt. Viele verfolgen jetzt Schalke seinetwegen", schwärmte Demirovic: "Und alle fragen sich: Wie macht er das?"

Nicht ganz uneigennützig wünscht der VfB-Stürmer sich vor dem Playoff-Rückspiel der Europa League gegen Celtic Glasgow am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) einen Schalker Aufstieg. "Ich würde mich freuen, wenn wir nächste Saison gegeneinander spielen. Dann muss ich ihm schon ein paar Tage vorher schreiben, dass ich sein Trikot bekomme."

Er habe, betonte Demirovic, selten "mit jemandem zusammengespielt, den ich so anhimmle und der so normal ist".