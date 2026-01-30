Nürnbergs Kapitän Knoche wechselt nach Bielefeld

Der langjährige Erstligaprofi Robin Knoche wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom 1. FC Nürnberg zu Aufsteiger Arminia Bielefeld. Das gaben die Klubs am Freitag bekannt. Die Nürnberger lösten den Vertrag mit ihrem 33 Jahre alten Kapitän demnach "im Einvernehmen" auf, zur Laufzeit des Arbeitspapiers bei der Arminia machte Knoches neuer Klub keine Angabe.

Knoche bringt unter anderem die Erfahrung aus fünf Champions-League-Einsätzen und über 300 Bundesligaspielen für den VfL Wolfsburg und Union Berlin mit zum Tabellen-13. nach Bielefeld. Für die Nürnberger absolvierte der DFB-Pokalsieger von 2015 in eineinhalb Jahren 45 Partien (zwei Tore), in der laufenden Saison kam er aber zumeist nicht über die Reservistenrolle hinaus. Nur in fünf Pflichtspielen stand Knoche in der Startelf.