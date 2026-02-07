Paderborn im Aufstiegsrennen wieder auf Kurs

Der SC Paderborn ist im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs. Die Mannschaft des gesperrten Trainers Ralf Kettemann gewann gegen den 1. FC Nürnberg verdient mit 2:1 (2:0) und rückt in der Tabelle auf einen Aufstiegsplatz vor.

Sebastian Klaas (26.) per Foulelfmeter nach Videobeweis brachte die Gastgeber, die sich in den vergangenen drei Spielen zwei Niederlagen geleistet hatten, in Führung. Drei Minuten später gelang Laurin Curda (29.) das 2:0. Luka Lotschoschwili (75.) verkürzte. Nürnberg spielte ab der 51. Minute in Unterzahl: Rafael Lubach sah wegen groben Foulspiels Rot. Der FCN tümpelt weiter im Mittelfeld herum.

Paderborn benötigte eine gewisse Anlaufzeit, ehe Schiedsrichter Eric Weisbach nach einem unnötigen Foul von Stjopa Mkrtschjan an Curda nach Videostudium auf Strafstoß entschied. Der Club hatte sich nach dem Rückschlag noch nicht richtig sortiert, da stand es auch schon 0:2. Die Nürnberger Abwehr zeigte dabei große Lücken. Curda hatte nach Querpass von Santiago Castaneda wenig Mühe.

Der FCN hatte zwar durch Adam Markhiev die große Chance zum Anschluss, doch ansonsten hatte der SCP alles im Griff und hätte zur Pause sogar noch höher führen können. Nach der harten Entscheidung gegen Lubach bestimmte Paderborn zunächst klar das Geschehen. Nürnberg gab jedoch nicht auf.