Patzer gegen Dresden: Hannovers Lauf endet

Dämpfer für den Aufstiegsaspiranten: Hannover 96 hat gegen Dynamo Dresden einen fest eingeplanten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die zuletzt formstarken Niedersachsen kamen gegen den Abstiegskandidaten nach einer zähen Partie nicht über ein 0:0 hinaus und ließen Federn im Kampf um einen der ersten drei Plätze.

Anstatt nach Punkten mit dem Tabellendritten SV Elversberg gleichzuziehen, liegt Hannover nun zwei Zähler hinter dem Relegationsplatz. Dresden bleibt trotz des überraschenden Punktgewinns Tabellenvorletzter.

"Ich bin verärgert, weil es ein Spiel war, dass wir trotzdem hätten gewinnen müssen. Das ist uns leider nicht gelungen", sagte Hannovers Trainer Christian Titz bei Sky. Er ärgerte sich vor allem über einen nicht gegebenen Elfmeter nach einem Halten gegen Daisuke Yokota in der 58. Minute.

Hannover startete mit vier Ligasiegen in Folge im Rücken in die Partie. Doch in der ersten Hälfte wurde das Team von Titz kaum gefährlich. Ohne echte Torchancen ging es nach einer bis dahin eher unansehnlichen Partie in die Kabinen.

Anschließend war 96 die bessere Mannschaft - Winterzugang Elias Saad scheiterte am gut aufgelegten Dresdner Schlussmann Tim Schreiber (63.). Der Keeper reagierte auch gegen den frei vor ihm auftauchenden Boris Tomiak glänzend (71.). Tomiak musste wenig später auf einer Trage vom Feld gebracht werden - Hannovers Abwehrchef litt nach einem Zusammenstoß unter starken Schmerzen im Schulterbereich. Titz bestätigte im Anschluss, dass sich Tomiak die Schulter ausgekugelt hatte.