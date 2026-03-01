Rückschlag im Abstiegskampf: Magdeburg unterliegt Karlsruhe

Der 1. FC Magdeburg hat den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Die Mannschaft des Trainerduos Petrik Sander und Pascal Ibold unterlag dem Karlsruher SC 1:3 (0:1). Nach der dritten Pleite nacheinander wird die Lage im Tabellenkeller für den Vorletzten immer bedrohlicher.

Der KSC kann hingegen vor allem dank Louey Ben Farhat aufatmen, der 19-Jährige traf gleich zweimal sehenswert (20./53.), Kapitän Marvin Wanitzek sorgte für den Endstand (87.). In den vergangenen Wochen war es auch für die Karlsruher mit lediglich zwei Siegen aus zwölf Partien inklusive eines 1:5-Debakels beim 1. FC Nürnberg nicht rund gelaufen. Mit nun 33 Punkten verschaffte sich der KSC im Tabellenmittelfeld jedoch weiter Luft. Der FCM, für den Dariusz Stalmach (66.) erfolgreich war, mit 23 Zählern weiter um den Klassenerhalt bangen.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase waren beide Mannschaften darum bemüht, mit Tempo nach vorne zu spielen. Magdeburg übernahm mehr und mehr die Kontrolle, wurde nach einer Unaufmerksamkeit jedoch direkt bestraft: Nach einem Fehlpass von Jean Hugonet schaltete Wanitzek schnell um und schickte Ben Farhat. Dieser ließ gleich mehrere Magdeburger stehen und traf sehenswert aus rund 15 Metern in den linken Winkel.

In der Folge ließen die Gastgeber nicht nach, doch Ben Farhat schlug erneut zu. Stalmach ließ die Magdeburger durch den Anschlusstreffer zunächst wieder hoffen. KSC-Keeper Hans Christian Bernat sah in der Schlussphase wegen Zeitspiels noch seine fünfte Gelbe Karte und wird somit im Duell mit Dynamo Dresden in der kommenden Woche fehlen.