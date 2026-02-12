Schalke schließt Partnerschaft mit US-Klub

Fußball-Zweitligist Schalke 04 bekommt einen Partnerverein aus den USA. Wie die Königsblauen am Donnerstag mitteilten, werden sie künftig eng mit dem Monterey Bay FC zusammenarbeiten. Schalke und der kalifornische Klub aus der USL Championship, der zweithöchsten US-Liga, wollen unter anderem hinsichtlich der Nachwuchsförderung vom Austausch profitieren.

Monterey Bay ist nach VVV-Venlo (Niederlande), dem FC Aarau (Schweiz) und der SV Ried (Österreich) Schalkes vierter internationaler Partnerverein. "Der amerikanische Markt ist als Sprungbrett für junge, entwicklungsfähige Spieler aus unserer Sicht sehr interessant", sagte Michael Langer, Trainee Management Sport bei Schalke und Ansprechpartner für die kooperierenden Vereine.