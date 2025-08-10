Trotz perfekter Ausbeute: Keine Euphorie bei Hannover

Sechs Punkte aus zwei Spielen, ein perfekter Start in die neue Saison - und dennoch wollte Christian Titz nicht komplett in Euphorie verfallen. "Die Jungs dürfen das heute genießen", sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 nach dem verdienten 2:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf: "Und dann tun wir gut daran, dass wir uns konzentriert auf den DFB-Pokal vorbereiten."

In Düsseldorf zeigte Hannover wie schon zum Auftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern eine gute Leistung, die Arbeit des neuen Trainers fruchtet schon in den ersten Wochen. "Wir haben eine gute Mannschaft und unsere Ziele. Es ist aber eine lange Saison und eine schwierige Liga", sagte Verteidiger Boris Tomiak: "Wir haben jetzt zweimal die Partien für uns entschieden und wollen darauf aufbauen."

Im Pokal wartet nun am Samstag (18 Uhr) das Auswärtsspiel beim Drittligisten Energie Cottbus. Eine unangenehme Aufgabe - die 96 aber mit einer großen Portion Selbstvertrauen im Gepäck angeht.

Bei der Fortuna ist die Gefühlslage derweil vor dem K.o.-Duell beim Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 am Montag (18 Uhr/jeweils Sky) eine ganz andere, nach dem verpatzten Saisonstart überwog der Frust. "Wir haben uns vorgenommen, dass heute die Saison für uns startet. Das ist uns nicht gelungen", haderte Kapitän Florian Kastenmeier: "Offensiv war es zu wenig, defensiv haben wir zu viel zugelassen."

Auch Teamkollege Moritz Heyer war nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Hannover bedient - wollte aber noch längst nicht die weiße Fahne hissen. "Es bringt jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken", sagte der Düsseldorfer Verteidiger: "Wir wollen eine Reaktion zeigen – am besten schon nächstes Wochenende – und dann in einen Flow kommen."