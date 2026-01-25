Über das Karriereende hinaus: Paderborn verlängert mit Michel

Der Fußball-Zweitligist SC Paderborn bietet seinem Stürmer Sven Michel eine langfristige Perspektive. Wie der Klub am Sonntag kurz vor dem Duell mit Preußen Münster (13.30 Uhr/Sky) mitteilte, bleibt der 35-Jährige "über die Saison hinaus" als aktiver Profi und erhält zusätzlich einen Anschlussvertrag für das Ende seiner Spielerkarriere.

Paderborn "ist für mich ein ganz besonderer Klub", sagte Michel. Sebastian Lange, Paderborns Geschäftsführer Sport, freute sich, die "Identifikationsfigur" und "Legende" auch für die Zeit nach der aktiven Karriere an den Verein gebunden zu haben.

Michel war 2016 nach Paderborn gekommen und feierte mit dem Klub den Durchmarsch aus der 3. Liga bis in die Bundesliga. Nach Stationen bei Union Berlin und dem FC Augsburg kehrte er 2024 zurück. Bis zur Partie gegen Münster kam Michel auf 122 Torbeteiligungen in 225 Pflichtspielen für Paderborn. In der aktuellen Saison traf der Stürmer bis dato einmal in 15 Einsätzen.