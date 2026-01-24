Zagreb-Trainer bestätigt: Schalke holt auch Ljubicic

Nächster Transfer-Coup für Schalke 04: Der Zweitliga-Spitzenreiter steht nach dem Wechsel von Edin Dzeko wohl vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic. Entsprechende Gerüchte bestätigte dessen aktueller Trainer Mario Kovacevic von Dinamo Zagreb am Samstag.

"Ja, er hätte noch besser spielen können, aber ich bin ihm dankbar für alles, was er für Dinamo geleistet hat. Ich wünsche ihm alles Gute bei Schalke", sagte Kovacevic auf einer Pressekonferenz. Laut Sky soll der 28-jährige Österreicher bereits am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern im Stadion sein. Anschließend stehen demnach der Medizincheck und die Vertragsunterschrift an.

Ljubicic war im vergangenen Sommer nach dem Bundesliga-Aufstieg mit dem 1. FC Köln nach Zagreb gewechselt, verlor zuletzt jedoch seinen Stammplatz beim kroatischen Europa-League-Teilnehmer. Sein S04-Debüt könnte der gebürtige Wiener am 31. Januar im kleinen Revierderby beim VfL Bochum feiern. Ljubicic wäre nach Kevin Müller und Dzeko der dritte Winter-Neuzugang der Königsblauen.