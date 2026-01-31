3. Liga: Aue trennt sich von Trainer Härtel

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat sich nach dem Fehlstart ins neue Jahr von Trainer Jens Härtel getrennt. Das gaben die Sachsen am Tag nach der 1:3-Pleite im Kellerduell beim TSV Havelse bekannt. Die bisherigen Co-Trainer Adam Susac und Lars Fuchs übernehmen als Interimsduo vorerst die Verantwortung.

"Uns blieb angesichts der jüngsten Entwicklungen nichts anderes übrig, als den Negativtrend mit einem Wechsel in der Verantwortung möglichst umgehend zu stoppen", sagte Aues Präsident Thomas Schlesinger: "Bilanz und Tabellensituation sind alarmierend, ebenso wie die Fehlerquote auf dem Rasen. Bei allem Bemühen um Kontinuität und Geduld ist nicht wegzudiskutieren, dass wir seit einem Jahr unseren eigenen Ansprüchen und Erwartungen hinterherhinken."

Aue hat die ersten drei Spiele in 2026 verloren, in der Tabelle rutschte der langjährige Zweitligist auf Abstiegsplatz 17, der Sturz in die Regionalliga droht. "Ich bin sehr enttäuscht", sagte Härtel, der die Auer im Januar 2025 übernommen hatte: "In erster Linie von mir selbst. Und ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen: Es zählen nur Resultate und Punkte, insofern haben wir wenig Argumente."