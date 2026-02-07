3. Liga: Cottbus patzt am Nachmittag der Nullnummern

Nur vier Treffer in fünf Spielen und drei Nullnummern: An einem ereignisarmen Nachmittag in der 3. Liga ist Tabellenführer Energie Cottbus beim formstarken FC Ingolstadt gestolpert. Der Primus spielte in Bayern nur 0:0. Der VfL Osnabrück traf als eines von nur zwei Teams - und schob sich durch ein 2:0 (0:0) gegen den TSV Havelse vorläufig bis auf zwei Zähler an Cottbus heran auf Rang zwei.

Im Duell der besten Rückrunden-Mannschaften warteten die 5.041 Fans in Cottbus vergeblich auf einen Treffer. Die Gäste blieben damit immerhin im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage. Verfolger Osnabrück mauserte sich dagegen zum großen Gewinner am Samstag. Durch den Erfolg gegen Havelse schoben sich die Niedersachsen vorläufig am SC Verl vorbei. Patrick Kammerbauer erlöste den VfL und alle torhungrigen Drittliga-Fans (59.) mit dem ersten Treffer des Tages. Robin Meißner (78.) erhöhte.

Auf den letzten Metern bewahrte sich auch der SV Wehen Wiesbaden vor der Torlosigkeit. Durch einen Doppelschlag von Moritz Flotho (88.) und Ibrahim Ati Allah (90.) verhinderten die Hessen eine Blamage gegen den Tabellenletzten 1. FC Schweinfurt. Erzgebirge Aue im Kellerduell mit dem 1. FC Saarbrücken und das Duell von Aufsteiger Jahn Regensburg gegen Viktoria Köln blieben ohne Treffer.