3. Liga: Cottbus springt vorerst auf Platz eins

Energie Cottbus hat im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga vorgelegt und die Tabellenspitze übernommen. Nach drei Spielen ohne Sieg beendeten die Lausitzer von Trainer Claus-Dieter Wollitz ihren kurzen Negativlauf durch einen mühsamen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den Tabellenletzten 1. FC Schweinfurt 05.

Erik Shuranov (19.) brachte das abgeschlagene Schlusslicht etwas überraschend in Führung, Moritz Hannemann (23.) sowie Axel Borgmann (44.) drehten das Spiel aber noch vor der Pause und führten Cottbus mit nun 40 Punkten zumindest vorerst auf Platz eins.

Der SC Verl (38) könnte am Sonntagabend (19.30 Uhr) mit einem Sieg beim SV Wehen Wiesbaden aber ebenso vorbeiziehen wie der MSV Duisburg (37), der am Samstagnachmittag (16.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg gefordert ist. In der Spitzengruppe behauptete sich auch Rot-Weiss Essen (38), gegen den TSV Havelse gewann RWE mit 4:1 (2:1).