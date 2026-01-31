3. Liga: Cottbus übernimmt Tabellenführung

Drei Punkte zum Jubiläum: Energie Cottbus hat im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga vorgelegt und zumindest vorerst die Tabellenspitze übernommen. Am Tag ihres 60. Klubgeburtstags drehten die Lausitzer von Trainer Claus-Dieter Wollitz gegen die TSG Hoffenheim II einen schnellen Rückstand in ein letztlich verdientes 3:1 (2:1).

Deniz Zeitler (4.) brachte den Außenseiter früh in Führung, ehe Moritz Hannemann (15.) sowie Torjäger Erik Engelhardt (44.) das Spiel noch vor der Pause drehten. Für die Entscheidung sorgte dann erneut Engelhardt (84.) mit seinem 15. Saisontreffer. Energie liegt damit mit nun 43 Punkten auf Platz eins.

Hansa Rostock (38 Punkte) patzte derweil beim 0:3 (0:2) gegen den FC Ingolstadt. Dies nutzte der VfL Osnabrück (39) zum Sprung auf Platz drei durch ein 1:0 (1:0) beim 1. FC Saarbrücken. Am Sonntag könnte der MSV Duisburg (40) mit einem Auswärtserfolg beim SSV Ulm wieder an Cottbus vorbeiziehen. Kurz darauf empfängt der SC Verl (38) den VfB Stuttgart II, Rot-Weiss Essen (38) trifft auf Wehen Wiesbaden.