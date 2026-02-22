3. Liga: Derby zwischen Cottbus und Aue von Randalen überschattet - Fans stürmen Rasen

Energie Cottbus bleibt nach dem Ost-Derby gegen Erzgebirge Aue Spitzenreiter der 3. Liga. Das Spiel wurde von Fan-Randalen überschattet und zwischenzeitlich unterbrochen.

Energie Cottbus hat den Angriff der Konkurrenz abgewehrt und ist auch nach dem 25. Spieltag Tabellenführer der 3. Fußball-Liga. Nach zuletzt zwei Unentschieden setzte sich die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz im Ost-Derby bei Erzgebirge Aue mit 2:1 (1:1) durch und liegt damit zwei Punkte vor den Verfolgern MSV Duisburg und VfL Osnabrück (beide 46).

Das Sportliche rückte jedoch in Aue zwischenzeitlich in den Hintergrund: Weil Aue-Anhänger zu Beginn der zweiten Halbzeit den Platz gestürmt und sich in Richtung Gästeblock bewegt hatten, wurde die Partie für rund 15 Minuten unterbrochen. Die Polizei brachte die Situation schnell unter Kontrolle.

Zuvor hatte Marcel Bär (5.) den Tabellen-17. mit einem sehenswertem Abschluss früh in Führung gebracht. Die Antwort der Lausitzer ließ nicht lange auf sich warten: King Manu (12.) egalisierte mit einem wuchtigen Kopfball. Nach der Zwangspause sorgte Axel Borgmann (87.) für den Lucky-Punch der Cottbuser.

Langsam aber sicher verabschiedet sich dagegen Hansa Rostock aus dem Aufstiegsrennen. Zwar hatte Hansa jüngst die 2. Bundesliga offiziell als Saisonziel ausgegeben, doch statt des ersten Sieges nach drei Spielen ohne Dreier folgte beim 0:1 (0:0) bei 1860 München die nächste Enttäuschung. Der Rostocker Abstand auf den Relegationsplatz beträgt damit bereits sechs Punkte.