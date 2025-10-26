3. Liga: Duisburg verpasst Rückkehr an die Spitze

Der MSV Duisburg hat den Sprung zurück an die Spitze der 3. Fußball-Liga verpasst. In einem unterhaltsamen Ruhrpott-Derby mussten sich die Zebras am Sonntagabend gegen Rot-Weiss Essen mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Neuer Tabellenführer nach dem 12. Spieltag ist Energie Cottbus.

Duisburg ging durch Florian Krüger (23.) in Führung. Die Antwort von RWE folgte jedoch prompt: Ramien Safi (25.) glich aus und profitierte dabei von einem Aussetzer von Maximilian Braune im MSV-Tor.

Durch das Remis bleiben die Duisburger mit einem Zähler Rückstand auf Cottbus auf dem zweiten Platz, Energie hatte am Samstag den TSV Havelse geschlagen (4:3). Essen behält die Spitzengruppe als Tabellenfünfter im Blick.