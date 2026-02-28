3. Liga: Osnabrück verdrängt Cottbus von der Spitze

Energie Cottbus hat im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga Federn gelassen und die Tabellenführung an den VfL Osnabrück verloren. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam am Samstag im Topspiel gegen Verfolger SC Verl nicht über ein 0:0 hinaus und rutschte auf Rang zwei ab. Osnabrück hatte wenige Stunden zuvor mit 3:1 (1:1) bei Erzgebirge Aue gewonnen. Beide haben nun 49 Punkte auf dem Konto.

Der MSV Duisburg (46 Punkte) könnte den VfL am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) bereits wieder von der Spitze verdrängen. Dafür benötigen die Zebras gegen den stark abstiegsbedrohten TSV Havelse einen Sieg mit zwei Toren Unterschied.

In Cottbus neutralisierten sich beide Teams lange, erst in der zweiten Halbzeit gab es auf beiden Seiten gute Chancen. Verl bleibt durch das Remis als Vierter mit 45 Punkten in Lauerstellung.

Für die in 2026 weiter ungeschlagenen Osnabrücker avancierte Tony Lesueur als Joker zum Matchwinner. Der Offensivspieler erzielte zehn Minuten nach seiner Einwechslung das 2:1 (73.) und bereitete kurz darauf das 3:1 (76.) durch Robin Meißner vor. In der ersten Hälfte hatte Aues Julian Günther-Schmidt (42.) die erste Osnabrücker Führung durch Ismail Badjie (17.) ausgeglichen.

Das Verfolgerduell zwischen Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen entschieden am Samstag die Rostocker mit 3:2 (1:0) für sich. Hansa bleibt damit punktgleich mit Essen (beide 43) als Sechster noch in Reichweite zu den Aufstiegsrängen. Fünfter ist Wehen Wiesbaden (44).