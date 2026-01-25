3. Liga: Osnabrück verliert an Boden - Rostock gewinnt klar

Der VfL Osnabrück hat im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga Federn gelassen. Für die Osnabrücker reichte es an der heimischen Bremer Brücke gegen 1860 München nur zu einem 1:1 (1:1). Das Team von Trainer Timo Schultz rutschte damit hinter Rot-Weiss Essen auf Rang sechs ab, 1860 sprang dank des Punktgewinns auf Platz sieben.

Vier Zähler liegen die Münchner (32 Punkte) nun hinter dem VfL (36), der durch einen Kopfballtreffer von Bjarke Jacobsen (17.) in Führung ging. Dem ehemaligen Nationalspieler Kevin Volland (25.) gelang jedoch mit der ersten Torchance der Sechziger die schnelle Antwort. In der zweiten Hälfte hatte Osnabrück mehr vom Spiel, die gefährlichen Chancen hatten allerdings die Gäste.

Im ersten Spiel des Sonntags setzte Hansa Rostock derweil ein Ausrufezeichen und verteidigte Platz vier. Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann nutzte bei Waldhof Mannheim eine mehr als 60-minütige Überzahl und gewann klar mit 4:0 (2:0). Jonas Dirkner (12.) brachte die Gäste früh in Führung. Nach der Gelb-Roten Karte für Waldhof-Angreifer Emmanuel Iwe (30.) legten Andreas Voglsammer (39.), Emil Holten (75.) und Christian Kinsombi (85.) nach.