3. Liga: Osnabrück verliert an Boden, Verl die Tabellenführung

Der VfL Osnabrück und der SC Verl haben im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga Federn gelassen. Die Verler verloren beim SV Wehen Wiesbaden am Sonntagabend mit 1:2 (0:1) und verpassten es damit, die Tabellenführung vom MSV Duisburg zurückzuerobern. Für die Osnabrücker reichte es an der heimischen Bremer Brücke gegen 1860 München nur zu einem 1:1 (1:1).

Das Team von Trainer Timo Schultz rutschte damit hinter Rot-Weiss Essen auf Rang sechs ab. Der Rückstand auf Platz eins beträgt nun vier Punkte, der vom SC Verl belegte Relegationsplatz ist zwei Zähler entfernt.

Die Münchner (32 Punkte) liegen weiter vier Punkte hinter dem VfL (36), der durch einen Kopfballtreffer von Bjarke Jacobsen (17.) in Führung ging. Dem ehemaligen Nationalspieler Kevin Volland (25.) gelang jedoch mit der ersten Torchance der Sechziger die schnelle Antwort. In der zweiten Hälfte hatte Osnabrück mehr vom Spiel, die gefährlichen Chancen hatten allerdings die Gäste.

Den Verlern, die neben Duisburg auch Energie Cottbus vorbeiziehen lassen mussten, fügten Wiesbadens Angreifer Nikolas Agrafiotis (34.) und Moritz Flotho (80.) die dritte Saisonniederlage zu, für Verl traf nur der eingewechselte Jonas Arweiler (81.). Wiesbaden schob sich durch den Erfolg auf Rang sieben vor.

Im ersten Spiel des Sonntags setzte Hansa Rostock derweil ein Ausrufezeichen und verteidigte Platz vier. Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann nutzte bei Waldhof Mannheim eine mehr als 60-minütige Überzahl und gewann klar mit 4:0 (2:0). Jonas Dirkner (12.) brachte die Gäste früh in Führung. Nach der Gelb-Roten Karte für Waldhof-Angreifer Emmanuel Iwe (30.) legten Andreas Voglsammer (39.), Emil Holten (75.) und Christian Kinsombi (85.) nach.