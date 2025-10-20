Aachen stellt Trainer Muzzicato frei

Fußball-Drittligist Alemannia Aachen hat auf seine sportliche Talfahrt reagiert und Trainer Benedetto Muzzicato freigestellt. Das gab der Traditionsklub am Montag zwei Tage nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt bekannt. Mit zehn Punkten aus elf Spielen ist der ehemalige Bundesligist auf Abstiegsplatz 18 zurückgefallen.

"Wir sehen nach einer eingehenden Analyse die Notwendigkeit, diesen Schritt zu gehen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und insgesamt sieben Niederlagen fehlt uns die Überzeugung, dass in dieser Konstellation die Wende gelingt", sagte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

Interimsweise wird Co-Trainer Ilyas Trenz gemeinsam mit dem U19-Coach Carsten Wissing die Mannschaft auf das Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Freitagabend vorbereiten. Neben Muzzicato wurden auch Co-Trainer Noah Hach und der Technische Direktor Erdal Celik freigestellt.