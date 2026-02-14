Duisburg geht unter - Verl neuer Tabellenführer

Im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga hat der MSV Duisburg die Rückkehr an die Tabellenspitze krachend verpasst. Der Aufsteiger unterlag bei der SV Wehen Wiesbaden nach desolater Leistung mit 1:6 (0:3) und rutschte dadurch auf Rang drei (43 Punkte) ab. Vierfach-Torschütze Fatih Kaya (3./45.+2/47./63.), Moritz Flotho (26.) und Lukas Schleimer (67.) bestraften völlig indisponierte Duisburger, für die einzig Florian Krüger (46.) traf.

Neuer Tabellenführer ist derweil der SC Verl (44), der dank eines 3:1 (2:1) gegen die TSG Hoffenheim II nun vor Energie Cottbus (44) und dem MSV liegt. Berkan Taz (5.), Jonas Arweiler (45.+1) und Martin Ens (61.) befeuerten mit ihren Toren die Zweitligaträume der Ostwestfalen, während Deniz Zeitler (31.) das zwischenzeitliche 1:1 besorgte. Cottbus reicht indes ein Punkt am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Waldhof Mannheim, um wieder an Verl vorbeizuziehen.

Zudem trennten sich Hansa Rostock und der VfL Osnabrück im Duell zweier weiterer Aufstiegsaspiranten mit 2:2 (1:1). Das Team von Trainer Daniel Brinkmann (40 Punkte) verpasste es damit, an Osnabrück (43) vorbeizuziehen.

Wie eng es im Kampf um die 2. Liga zugeht, zeigt ein Blick in die Spitzengruppe: Die ersten sieben Plätze trennen lediglich vier Punkte. Später am Samstag (16.30 Uhr) hat Rot-Weiss Essen gegen Regensburg mit einem Sieg die Chance, mindestens auf Platz fünf zu springen.